Ausblick: Fastenal legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

12.07.26 07:01 Uhr

Fastenal veröffentlicht am 13.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,329 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fastenal 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,39 Prozent auf 2,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Fastenal noch 2,08 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD aus. Im Vorjahr waren 1,09 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 9,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net