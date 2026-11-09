DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,70 -3,0%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.301 -1,2%Euro 1,1165 +0,2%Öl 97,0 -1,4%Gold 4.101 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered Shs -B-
1.30 EUR -0.10 EUR -6.79 %
Charts | News | Analysen

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,370 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 15,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,440 SEK erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,91 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 211,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 194,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,22 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,64 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 843,2 Millionen SEK, gegenüber 790,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B Aktie News

Werbung

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.