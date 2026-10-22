DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,76 -2,7%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.515 -1,8%Euro 1,1248 +0,1%Öl 111,6 +2,5%Gold 4.092 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Fastighets Balder Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fastighets AB Balder Registered Shs -B-
4.07 EUR 0.01 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen

Fastighets Balder Registered B lädt am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Fastighets Balder Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Fastighets Balder Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,61 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,45 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,42 SEK aus. Im Vorjahr waren 6,23 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 14,30 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 13,72 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Fastighets Balder Registered B Aktie News

Werbung

Fastighets Balder Registered B Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fastighets Balder Registered B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.