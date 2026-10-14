Ausblick: Fastighetsbolaget Emilshus Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

14.10.26 07:01 Uhr

Fastighetsbolaget Emilshus Registered B wird am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,795 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fastighetsbolaget Emilshus Registered B 1,32 SEK je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 285,5 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 25,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fastighetsbolaget Emilshus Registered B einen Umsatz von 228,0 Millionen SEK eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 SEK im Vergleich zu 4,31 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden SEK, gegenüber 913,0 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net