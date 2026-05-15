Ausblick: Fatpipe präsentiert Quartalsergebnisse
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Fatpipe stellt am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,117 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fatpipe -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fatpipe in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 6,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,190 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 18,2 Millionen USD, gegenüber 16,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.net
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