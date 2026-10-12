Ausblick: FB Financial präsentiert Quartalsergebnisse

12.10.26 07:01 Uhr

FB Financial wird am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,21 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FB Financial in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 181,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 260,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,69 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,45 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 713,2 Millionen USD, gegenüber 865,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net