Ausblick: Fedbank Financial Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fedbank Financial Services stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,80 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,92 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fedbank Financial Services in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,77 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 5,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,12 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,06 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 13,67 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 20,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net