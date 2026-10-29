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Ausblick: Federal Realty Investment Trust Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Federal Realty Investment Trust Registered Shs of Benef Interest
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Federal Realty Investment Trust Registered wird am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,712 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,690 USD erwirtschaftet wurden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 336,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 322,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,22 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,68 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 1,36 Milliarden USD, gegenüber 1,28 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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