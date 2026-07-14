Ausblick: Fertiglobe gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

27.07.26 07:01 Uhr

Fertiglobe wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,018 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 AED je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 973,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 2,08 Milliarden AED im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,067 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,190 AED je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,49 Milliarden USD, gegenüber 10,38 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net