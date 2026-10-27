DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,47 -0,3%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.245 -0,5%Euro 1,1161 -0,1%Öl 115,8 -0,0%Gold 4.000 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: FG New America Acquisition legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
FG New America Acquisition Corp Registered Shs
5.47 USD 0.05 USD 0.92 %
Charts | News | Analysen

FG New America Acquisition wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,345 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,19 Prozent verringert. Damals waren 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 155,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei FG New America Acquisition für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 152,8 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,990 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 611,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 597,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle FG New America Acquisition Aktie News

Werbung

FG New America Acquisition Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FG New America Acquisition nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.