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Ausblick: FibroGen gewährt Anlegern Blick in die Bücher

10.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FibroGen Inc Registered Shs
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FibroGen wird am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -3,355 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,6 Millionen USD – ein Minus von 43,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FibroGen 2,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -13,540 USD je Aktie, gegenüber 45,37 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 6,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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