Ausblick: FibroGen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
FibroGen wird am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -3,549 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 49,61 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 63,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -8,662 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 45,37 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,4 Millionen USD, gegenüber 6,4 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf FibroGen
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FibroGen
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen