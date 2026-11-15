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Ausblick: FibroGen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
FibroGen Inc Registered Shs
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FibroGen wird am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -3,549 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 49,61 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 63,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -8,662 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 45,37 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,4 Millionen USD, gegenüber 6,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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