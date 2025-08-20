Ausblick: Figma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Figma wird sich am 03.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,087 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Figma -1,700 USD je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 249,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 40,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 177,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,341 USD, gegenüber -1,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 1,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 749,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Figma und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Figma
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Figma
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Figma
Analysen zu Figma
Keine Analysen gefunden.