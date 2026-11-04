DAX 25.865 -0,4%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,11 -3,2%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.341 +0,1%Euro 1,1228 +0,3%Öl 104,0 +0,3%Gold 4.016 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: FIGS A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
FIGS Inc Registered Shs -A-
20.82 USD -0.47 USD -2.21 %
Charts | News | Analysen

FIGS A öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,071 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FIGS A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 182,8 Millionen USD im Vergleich zu 151,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,361 USD je Aktie, gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 761,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 631,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle FIGS A Aktie News

Werbung

FIGS A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FIGS A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.