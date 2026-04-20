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Ausblick: Finnair mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

21.04.26 07:01 Uhr
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Finnair wird am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,089 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,250 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,86 Prozent auf 776,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Finnair noch 694,2 Millionen EUR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,291 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,090 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 3,40 Milliarden EUR, gegenüber 3,11 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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