Ausblick: Finolex Cables präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Finolex Cables lässt sich am 07.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Finolex Cables die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 16,30 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 53,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 10,63 INR erwirtschaftet wurden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 36,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,76 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Finolex Cables für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,77 Milliarden INR aus.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 54,94 INR je Aktie, gegenüber 46,67 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 79,76 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 63,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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