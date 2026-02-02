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Ausblick: Finolex Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

25.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Finolex Industries Ltd Registered Shs
173,40 INR 4,20 INR 2,48%
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Finolex Industries präsentiert am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,90 INR aus. Im letzten Jahr hatte Finolex Industries einen Gewinn von 2,66 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Finolex Industries in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 13,96 Milliarden INR im Vergleich zu 11,72 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

17 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,23 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 12,94 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 41,19 Milliarden INR, gegenüber 41,29 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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