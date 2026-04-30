Ausblick: Firefly Aerospace präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Firefly Aerospace stellt am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,515 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 77,1 Millionen USD – ein Plus von 38,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Firefly Aerospace 55,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,834 USD, gegenüber -4,830 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 432,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 159,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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