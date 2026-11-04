Ausblick: First Advantage präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

04.11.26 07:01 Uhr

First Advantage gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,335 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3250,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll First Advantage 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 437,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte First Advantage 409,2 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,200 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,71 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,57 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net