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Ausblick: First Horizon National gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
First Horizon National Corp.
19.90 EUR -0.10 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen

First Horizon National lädt am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,524 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 889,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 31,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,87 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,54 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,99 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13.11.18 First Horizon National Buy Deutsche Bank AG
29.06.18 First Horizon National Outperform Hovde Group
09.02.18 First Horizon National Overweight Barclays Capital
02.01.18 First Horizon National Equal Weight Barclays Capital
04.12.17 First Horizon National Equal Weight Barclays Capital

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