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Ausblick: FirstService legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

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FirstService Corp Registered Shs
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Charts | News | Analysen

FirstService wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,63 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FirstService noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FirstService in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,11 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,99 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,63 CAD aus. Im Vorjahr waren 4,43 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 8,07 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 7,68 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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