DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.476 +0,6%Euro 1,1021 ±0,0%Öl 95,8 +0,0%Gold 3.874
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: FitLife Brands stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
FitLife Brands Inc Registered shs
7.25 EUR -0.15 EUR -2.03 %
Charts | News | Analysen

FitLife Brands wird am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 26,8 Millionen USD gegenüber 23,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,865 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,630 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 105,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 81,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle FitLife Brands Aktie News

Werbung

FitLife Brands Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FitLife Brands nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.