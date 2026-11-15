Ausblick: FitLife Brands stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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FitLife Brands wird am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 26,8 Millionen USD gegenüber 23,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,865 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,630 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 105,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 81,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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