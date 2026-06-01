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Ausblick: Five Below informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

02.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Five Below Inc
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Five Below wird am 03.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,76 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 134,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,750 USD je Aktie erzielt worden waren.

20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 26,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 970,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Five Below für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,23 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,32 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,47 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 5,37 Milliarden USD, gegenüber 4,76 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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06.05.2019Five Below Equal WeightBarclays Capital
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07.03.2019Five Below OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.11.2018Five Below BuyDougherty & Company LLC
24.10.2018Five Below Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
28.03.2019Five Below Market PerformTelsey Advisory Group
07.03.2019Five Below OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.11.2018Five Below BuyDougherty & Company LLC
24.10.2018Five Below Market PerformTelsey Advisory Group
07.06.2018Five Below BuyDougherty & Company LLC
DatumRatingAnalyst
06.05.2019Five Below Equal WeightBarclays Capital
05.09.2018Five Below NeutralDougherty & Company LLC
07.06.2018Five Below NeutralUBS AG
10.07.2017Five Below NeutralUBS AG
23.09.2016Five Below Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

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