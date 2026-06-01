Ausblick: Five Below informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Five Below wird am 03.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,76 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 134,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,750 USD je Aktie erzielt worden waren.

20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 26,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 970,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Five Below für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,23 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,32 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,47 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 5,37 Milliarden USD, gegenüber 4,76 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net