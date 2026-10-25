Ausblick: Five Star Bancorp Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

25.10.26 07:01 Uhr

Five Star Bancorp Registered wird am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,854 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Five Star Bancorp Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,770 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 51,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 23,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,50 USD, gegenüber 2,90 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 197,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 255,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net