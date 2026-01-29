Ausblick: Five-Star Business Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Five-Star Business Finance öffnet am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 9,90 INR gegenüber 9,49 INR im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 15,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,43 Milliarden INR gegenüber 7,60 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 37,58 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 36,61 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 25,47 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 28,48 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.net
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