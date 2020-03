Ausblick: Five Star Senior Living mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Five Star Senior Living wird am 02.03.2020 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -1,100 USD gegenüber -4,500 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Five Star Senior Living mit einem Umsatz von insgesamt 344,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 352,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,34 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -6,300 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -16,100 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 1,38 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

