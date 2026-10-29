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Ausblick: Flat Glass Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Flat Glass Group Co Ltd (H) Reg S
0.56 EUR -0.02 EUR -4.27 %
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Flat Glass Group wird am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Flat Glass Group für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,050 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,96 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 5,16 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,206 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,460 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,81 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 16,83 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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