Ausblick: Flat Glass Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Flat Glass Group wird sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,050 CNY gegenüber 0,160 CNY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Flat Glass Group nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 2,96 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 37,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,73 Milliarden CNY umgesetzt worden.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,184 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,94 Milliarden CNY, gegenüber 15,52 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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