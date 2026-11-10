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Ausblick: FLEX LNG stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Aktien
FLEX LNG Ltd Registered Shs
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FLEX LNG präsentiert in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,637 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 105,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,310 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 11,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 95,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 85,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,38 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 363,4 Millionen USD, gegenüber 347,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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