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Ausblick: Flexible Solutions International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Flexible Solutions International Inc.
6.13 USD -0.05 USD -0.81 %
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Flexible Solutions International wird am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,015 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 62,50 Prozent erhöht. Damals waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,72 Prozent auf 13,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Flexible Solutions International noch 10,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,105 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 45,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 38,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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