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Ausblick: Flexsteel Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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Flexsteel Industries lädt am 17.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,09 USD je Aktie gegenüber 1,89 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Flexsteel Industries mit einem Umsatz von insgesamt 109,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,45 Prozent verringert.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,74 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 453,4 Millionen USD, gegenüber 441,1 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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26.10.15 Flexsteel Industries Buy Singular Research

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