Ausblick: Flexsteel Industries legt Quartalsergebnis vor
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Flexsteel Industries gibt am 20.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,860 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Flexsteel Industries noch ein Verlust pro Aktie von -0,710 USD in den Büchern gestanden.
Flexsteel Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 116,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,19 USD, gegenüber 3,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 451,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 441,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
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