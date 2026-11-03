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Ausblick: Flowco A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Flowco Holdings Inc Registered Shs -A-
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Flowco A wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,372 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 165,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,140 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 38,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 244,4 Millionen USD gegenüber 176,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,47 USD, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 940,1 Millionen USD im Vergleich zu 759,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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