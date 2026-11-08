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Ausblick: Forward Air zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Forward Air Corp Registered shs
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Forward Air lädt am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,132 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Forward Air noch -0,520 USD je Aktie verloren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 673,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 631,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,806 USD, gegenüber -3,510 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 2,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,50 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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