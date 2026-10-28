Ausblick: Foshan Haitian Flavouring and Food Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

28.10.26 07:01 Uhr

Foshan Haitian Flavouring and Food Company wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten schätzen, dass Foshan Haitian Flavouring and Food Company für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,324 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 HKD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,52 Prozent auf 8,22 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,99 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,53 HKD je Aktie, gegenüber 1,34 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 36,07 Milliarden HKD fest. Im Vorjahr waren noch 31,14 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net