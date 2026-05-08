Ausblick: Fox stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fox präsentiert am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,988 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 31,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,750 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,52 Prozent auf 3,78 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Fox noch 4,37 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,63 USD je Aktie, gegenüber 4,91 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 16,29 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 16,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net