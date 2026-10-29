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Ausblick: Foxconn Industrial Internet A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Registered Shs -A-
48.64 CNY 2.72 CNY 5.92 %
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Foxconn Industrial Internet A lässt sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Foxconn Industrial Internet A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,825 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,520 CNY je Aktie erzielt worden.

Foxconn Industrial Internet A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 359,77 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 243,17 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,15 CNY, gegenüber 1,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1.496,77 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 902,45 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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