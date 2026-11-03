DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 -0,7%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.258 -0,4%Euro 1,1193 +0,0%Öl 107,2 +2,3%Gold 3.910 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Franklin Covey mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Franklin Covey CoShs
17.35 USD -0.75 USD -4.14 %
Charts | News | Analysen

Franklin Covey präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,590 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Franklin Covey 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 71,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Franklin Covey für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 72,2 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,403 USD je Aktie, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 263,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 267,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Franklin Covey Aktie News

Werbung

Franklin Covey Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Franklin Covey nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.01.18 Franklin Covey Outperform Barrington Research
28.12.16 Franklin Covey Mkt Perform Barrington Research
05.11.15 Franklin Covey Buy ROTH Capital Partners, LLC
02.07.15 Franklin Covey Buy ROTH Capital Partners, LLC

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.