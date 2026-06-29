Ausblick: Franklin Covey stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Franklin Covey veröffentlicht am 01.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,265 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,110 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 68,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Franklin Covey einen Umsatz von 67,1 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,375 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,240 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 267,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 267,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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|Hebel
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|Hebel
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Analysen zu Franklin Covey CoShs
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.01.2018
|Franklin Covey Outperform
|Barrington Research
|28.12.2016
|Franklin Covey Mkt Perform
|Barrington Research
|05.11.2015
|Franklin Covey Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|02.07.2015
|Franklin Covey Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
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