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Ausblick: Frontier Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Aktien
Frontier Group Holdings Inc Registered Shs
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Frontier Group wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,063 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 81,47 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,340 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 45,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 886,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Frontier Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,29 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,533 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,600 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 4,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,72 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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