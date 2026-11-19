Frontline lädt am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,69 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1394,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,180 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 62,27 Prozent auf 702,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Frontline noch 432,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,34 USD, gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 3,32 Milliarden USD im Vergleich zu 1,95 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net