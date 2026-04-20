Ausblick: FST gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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FST äußert sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FST noch ein Verlust pro Aktie von -0,410 USD in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 12,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,160 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 48,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.net
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