Ausblick: FTAI Avitaion legt Quartalsergebnis vor

28.10.26 07:01 Uhr

FTAI Avitaion veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,43 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte FTAI Avitaion 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FTAI Avitaion in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 667,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,73 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,90 Milliarden USD, gegenüber 2,51 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net