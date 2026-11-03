Ausblick: FTC Solar legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
FTC Solar präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,493 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 69,38 Prozent erhöht. Damals waren -1,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 32,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 25,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte FTC Solar einen Umsatz von 26,0 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,687 USD, während im vorherigen Jahr noch -5,680 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 133,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 99,7 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf FTC Solar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FTC Solar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen