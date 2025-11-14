DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 -0,4%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.955 +0,2%Euro1,1594 -0,2%Öl83,03 +1,3%Gold5.144 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Heftige Börsenverluste in Asien -- CrowdStrike schreibt wieder schwarze Zahlen -- Siemens Energy mit milliardenschwerem Aktienrückkauf
Top News
Ausblick: Redcare Pharmacy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Redcare Pharmacy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: FTC Solar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

04.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FTC Solar Inc Registered Shs
6,05 EUR 0,25 EUR 4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FTC Solar lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FTC Solar die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,275 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FTC Solar noch -0,960 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll FTC Solar im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 32,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 146,97 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,401 USD im Vergleich zu -3,830 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 99,4 Millionen USD, gegenüber 47,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: FTC Solar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf FTC Solar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FTC Solar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu FTC Solar Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung