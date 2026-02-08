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Ausblick: Fusion Micro Finance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

14.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fusion Micro Finance Limited Registered Shs 144A Reg S
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Fusion Micro Finance lässt sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fusion Micro Finance die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 2,80 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fusion Micro Finance -14,500 INR je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,18 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 33,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,76 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -3,625 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -107,920 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 12,15 Milliarden INR, gegenüber 23,51 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net

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