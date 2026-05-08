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Ausblick: G R Infraprojects gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

10.05.26 07:01 Uhr

G R Infraprojects präsentiert am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 26,32 INR aus. Im letzten Jahr hatte G R Infraprojects einen Gewinn von 41,75 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 24,71 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 22,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 83,36 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 104,88 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 76,93 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 73,95 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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