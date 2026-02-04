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Ausblick: Gabriel India legt Quartalsergebnis vor

12.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gabriel India Ltd Dematerialised
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Gabriel India wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Gabriel India im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,70 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,48 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 11,83 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 10,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Gabriel India einen Umsatz von 10,73 Milliarden INR eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,84 INR im Vergleich zu 17,05 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 46,66 Milliarden INR, gegenüber 40,62 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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