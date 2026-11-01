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Ausblick: Gaia A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gaia Inc (A)
1.19 EUR 0.01 EUR 0.85 %
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Gaia A wird am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,123 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 146,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Gaia A mit einem Umsatz von insgesamt 21,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,93 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,418 USD im Vergleich zu -0,180 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 91,2 Millionen USD, gegenüber 99,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.03.18 Gaia A Buy Dougherty & Company LLC
26.03.18 Gaia A Buy B. Riley FBR, Inc.
27.02.18 Gaia A Buy Lake Street
02.05.17 Gaia A Buy Lake Street

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