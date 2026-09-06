DAX 26.046 +0,2%ESt50 6.393 +0,2%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.626 -1,0%Euro 1,1612 +0,0%Öl 97,4 +1,2%Gold 4.403 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Expertise

Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GameStop öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
16.31 EUR 0.01 EUR 0.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

GameStop wird am 08.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass GameStop für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,270 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll GameStop in dem im Juli abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 756,9 Millionen USD im Vergleich zu 972,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber 0,770 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 3,90 Milliarden USD im Vergleich zu 3,63 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Aktuelle GameStop Aktie News

Werbung

GameStop Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GameStop nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
05.06.19 Gamestop A Sell The Benchmark Company
03.04.19 Gamestop A Market Perform Telsey Advisory Group
29.01.19 Gamestop A Market Perform Telsey Advisory Group
30.11.18 Gamestop A Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
01.06.18 Gamestop A Sell The Benchmark Company

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.